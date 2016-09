Nick 15:30 bis 15:45 Trickserie SpongeBob Schwammkopf Folge: 121 Sandburgen im Sand / Gary allein ohne Haus USA 2009 Merken Sandburgen im Sand: Eigentlich wollten SpongeBob und Patrick ihre Freundschaft mit einem Tag am Strand feiern. Doch bald schon eskaliert ihre Rivalität bei einem Strandburg-Bauwettbewerb. Gary allein ohne Haus: SpongeBob zerbricht versehentlich Garys Schneckenhaus. Die Suche nach Ersatz gestaltet sich schon allein deshalb schwierig, weil SpongeBob in einen wahren Furor der Tollpatschigkeit gerät und alles zu Bruch gehen lässt, was einem Schneckenhaus auch nur ähnelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SpongeBob SquarePants Regie: Stephen Hillenburg Drehbuch: Casey Alexander, Zeus Cervas, Stephen Hillenburg, Dani Michaeli