Nick 09:25 bis 09:50 Trickserie Transformers: Getarnte Roboter Overloaded J, USA 2015 Merken Da er noch eine Rechnung mit ihm offen hat, will Bumblebee allein gegen OVERLOAD kämpfen, während der geschwächte Optimus lernen muss, seinem Team auf andere Art als durch den Kampf zu helfen, wenn sie POLARCLAW zusammen besiegen wollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Transformers: Robots in Disguise