Silverline 22:15 bis 00:05 Sonstiges Mulan USA, CHN 2009 20 40 60 80 100 Merken Als der Kaiser alle Männer Nordchinas aufruft, sich dem Kampf gegen einfallende Barbaren zu stellen, hat das junge Mädchen Mulan Angst um die Gesundheit ihres Vaters. Um ihn zu schützen, verkleidet sie sich als Mann und tritt an seiner Stelle in die Armee ein. Im Kampf zeigt sich ihr großes Talent und außergewöhnlicher Mut. Sie wird zur Anführerin, die alles opfern muss, um ihre Nation zu verteidigen und ihre Familie zu ehren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wei Zhao (Hua Mulan) Jaycee Chan (Fei Xiaohu) Rongguang Yu (Hua Hu) Kun Chen (Wentai) Jun Hu (Modu) Vitas (Wude) Min Xu (Chanyu) Originaltitel: Hua Mulan Regie: Jingle Ma Drehbuch: Ting Zhang Kamera: Tony Cheung Musik: Li Sisong, Lee Wei Song, Yi Jiayang, Cheung Ah-tung, Tan Dun, Xiao Ke Altersempfehlung: ab 12