Silverline 17:25 bis 18:50 Horrorfilm Citadel IRL, GB 2012 Vor Monaten musste Tommy hilflos mit ansehen, wie seine schwangere Frau von einem Rudel kapuzentragender Straßenkinder ins Koma geprügelt wurde, aus dem sie nicht mehr aufwachte. Nur seine kleine Tochter bleibt ihm der einzige Lichtblick in zunehmend verzweifelter Düsternis. Der schreckliche Vorfall hinterlässt Spuren: Tommy wagt sich nur noch unter größter Kraftanstrengung aus der Wohnung, und in den menschenleeren Straßen des heruntergekommenen Viertels wird er verfolgt von huschenden Schatten und leise gewisperten Bosheiten. Dann kommen die Kapuzenträger zurück und verschwinden mitsamt seiner Tochter in der Nacht. Nun muss sich Tommy seiner größten Angst stellen und dorthin zurückkehren, wo das Böse wohnt in - jenes faulig in den Himmel ragende Apartmenthochhaus, das man die """"Zitadelle"""" nennt. Bildergalerie Schauspieler: Aneurin Barnard (Tommy) James Cosmo (Priest) Wunmi Mosaku (Marie) Ian Hanmore (Council Office Clerk) Amy Shiels (Joanne) Jake Wilson (Danny) Ingrid Craigie (Dr. Kelly) Originaltitel: Citadel Regie: Ciaran Foy Drehbuch: Ciaran Foy Kamera: Tim Fleming Musik: tomandandy Altersempfehlung: ab 16