Silverline 10:45 bis 12:20 Horrorfilm Buried Alive USA 2007 20 40 60 80 100 Merken Eine Gruppe von Studenten fährt in einen abgelegenen Canyon, um dort ein wildes Wochenende zu verbringen. Dort möchten sie auch zwei neue Studenten in ihre Verbindung aufzunehmen. Einer von ihnen hat aber ganz andere Pläne: Er will einen Schatz suchen, den einer seiner Vorfahren in einem verlassenen Haus versteckt haben soll. Als er jedoch mit dem Graben beginnt, befreit er dadurch den blutrünstigen Geist einer Frau die dort vor vielen Jahren lebendig begraben wurde. Der Wochenendtrip wird zur reinsten Hölle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Terence Jay (Zane) Leah Rachel (Rene) Steve Sandvoss (Danny) Erin Michelle Lokitz (Laura) Germaine De Leon (Phil) Lindsey Scott (Julie) Tobin Bell (Lester) Originaltitel: Buried Alive Regie: Robert Kurtzman Drehbuch: Art Monterastelli Kamera: Thomas L. Callaway Musik: Terence Jay Altersempfehlung: ab 18