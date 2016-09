Silverline 06:40 bis 08:10 Actionfilm Xin - Die Kriegerin CHN 2009 20 40 60 80 100 Merken Die Ninja-Kriegerin Xin ist auf der Jagd nach dem geheimen Schatz des Ming-Kaisers. Sie hofft, mit Hilfe dessen, ihr Heimatland vor dem Untergang bewahren zu können. In einem Freudenhaus belauscht die Ninja drei Männer, die den Plan schmieden, die Karte des verborgenen Ming-Schatzes aus dem Kaiserpalast zu stehlen. In der darauffolgenden Nacht treffen Xin und die anderen drei Diebe aufeinander und ringen um die Schatzkarte, die daraufhin spurlos verschwindet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Francis Ng (Ye he chang gong) Pace Wu (Ming yue xin) Originaltitel: Tracing Shadow Regie: Marco Mak, Francis Ng Drehbuch: Junzi Wei Altersempfehlung: ab 12