Sky Atlantic HD 23:35 bis 00:30 Krimiserie Powers Aufstieg und Fall USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Obwohl der Mordfall Retro Girl offiziell abgeschlossen ist, setzen Walker und Pilgrim (Sharlto Copper, Susan Heyward) ihre Untersuchungen heimlich fort. Triphammer (Andrew Sensenig) will ein neues Powers-Team aufstellen und rekrutiert Zora (Logan Browning). - Unmoralische Superhelden in einem originellen Sci-Fi-Krimi-Mix. Nach der gleichnamigen Comic-Reihe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sharlto Copley (Det. Christian Walker) Susan Heyward (Det. Deena Pilgrim) Michelle Forbes (Retro Girl) Eddie Izzard (Wolfe) Noah Taylor (Johnny Royalle) Originaltitel: Powers Regie: David Slade Drehbuch: Charlie Huston Kamera: Jan Richter-Friis Altersempfehlung: ab 16