Sky Atlantic HD 20:50 bis 21:45 Krimiserie Powers Wem gehört die Stadt? USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Am Tag von Retro Girls Beerdigung bereiten sich Detectives Walker und Pilgrim (Sharlto Copley, Susan Heyward) auf einen brutalen Bandenkrieg zwischen den Quantums und Hacks vor. In der Hoffnung, an ihre Stelle zu treten, gibt Calista (Olesya Rulin) ihr öffentliches Debüt als New Retro Girl. Immer noch schwer getroffen von Retro Girls Tod und dem Ende der Ermittlungen verfolgt Walker einen Verdächtigen, den er für den wahren Mörder hält. - Unmoralische Superhelden in einem originellen Sci-Fi-Krimi-Mix. Nach der gleichnamigen Comic-Reihe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sharlto Copley (Christian Walker) Susan Heyward (Deena Pilgrim) Olesya Rulin (Calista Secor) Adam Godley (Emile Cross) Max Fowler (Krispin Stockley) Michael Madsen (Patrick) Andrew Sensenig (Harley Cohen / Triphammer) Originaltitel: Powers Regie: Rod Hardy Drehbuch: Mike Avon Oeming, Charlie Huston, Brian Bendis Altersempfehlung: ab 16