Sky Atlantic HD 17:10 bis 18:15 Krimiserie Brotherhood Auf verlorenem Posten USA 2006 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Michael und Pete (Jason Isaacs, Stivi Paskowski) wird verweigert, bei einem lokalen Softballturnier im Team von Freddie Corks (Kevin Chapman) mitzuspielen. Um doch noch teilnehmen zu können, greift Michael auf die Hilfe von Barbesitzer Terry Mulligan (Frank Ridley) zurück. Nachdem der Sprecher des Repräsentantenhauses eine Mülldeponie auf "The Hill" plant, versucht Tommy (Jason Clarke) einen Ausgleich für die betroffenen Bürger auszuhandeln. Seine Mutter Rose Caffee (Fionnula Flanagan) verliert derweil ihren Job in der Nähfabrik. - Vielschichtiger Mix aus Politdrama- und Gangsterserie mit komplexen Charakteren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Isaacs (Michael Caffee) Jason Clarke (Tommy Caffee) Annabeth Gish (Eileen Caffee) Kevin Chapman (Freddie Cork) Fiona C. Erickson (Mary Rose Caffee) Fionnula Flanagan (Rose Caffee) Stivi Paskoski (Pete McGonagle) Originaltitel: Brotherhood Regie: Steve Shill Drehbuch: Blake Masters, Henry Bromell Altersempfehlung: ab 16