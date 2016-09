Sky Atlantic HD 07:25 bis 09:00 Dokumentation Homegrown: Terror aus den eigenen Reihen USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der preisgekrönte Regisseur Gregory Barker ("Manhunt - Die Jagd auf Bin Laden") untersucht die Bedrohung durch islamistischen Terror in den USA: Er befragt Familienmitglieder von verurteilten Terroristen, amerikanische Muslime, Opfer von Anschlägen sowie Experten und Strafverfolger. Aus welchen Gründen schließen sich Amerikaner dem IS an? Wie effektiv arbeiten Polizei und Geheimdienste im Kampf gegen den Terror? Und welche Freiheiten und Werte werden möglicherweise unbeabsichtigt in diesem Kampf geopfert? - Vielschichtige Dokumentation über den amerikanischen Kampf gegen den Terror im eigenen Land. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Homegrown: The Counter-Terror Dilemma Regie: Gregory Barker Drehbuch: Peter Bergen Kamera: Frank-Peter Lehmann Musik: Ricardo Donoso Altersempfehlung: ab 12