ORF 2 05:35 bis 05:55 Magazin heute konkret Abenteuer im Test - Wie gefährlich ist Canyoning? A 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Abenteuer im Test - Wie gefährlich ist Canyoning?: Abseilen, klettern, springen, rutschen, schwimmen und manchmal sogar tauchen - immer mehr Freizeitsportler versuchen sich an diesem ungewöhnlichen Abenteuer. Es erfordert schon eine ganze Portion Mut und Überwindung, sich einen eiskalten, steilen Gebirgsbach hinunterzustürzen, dafür ist es ein unvergessliches Erlebnis, von dem man noch lange erzählen kann. Aber wo kann man das machen und was kostet es? "Canyoning" im Abenteuer-Test - bei "heute konkret". Gestaltung: Marvin Wolf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Martina Rupp Originaltitel: heute konkret

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 518 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 248 Min. Ironclad

Abenteuerfilm

RTL II 03:25 bis 05:55

Seit 133 Min. Auto Mobil

Magazin

VOX 04:45 bis 05:45

Seit 53 Min.