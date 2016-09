ARD alpha 22:30 bis 00:30 Magazin Denkzeit Urban Places - Public Spaces - Was ist die gute Stadt? Eine globale Debatte München - Rotterdam - Jo D 2015 16:9 Live TV Merken Wer macht die Stadt? Eine globale Debatte München - Madrid - New York City Wie sehen Stadtgesellschaften heute aus und in welchen Städten wollen wir in Zukunft leben? Wo verläuft die Grenze zwischen Öffentlichem und Privatem? Wo und wie formuliert sich weltweit bürgerschaftliches Engagement und zivilgesellschaftlicher Protest? Über das Thema "Wer macht die Stadt?" unterhalten sich per Live-Videokonferenz: * Geraldine de Bastion, Politikberaterin * Angelika Fitz, Kulturtheoretikerin, Autorin und Kuratorin * Constanza Macras, Choreografin mit eigenem Tanztheaterensemble "Dorky Park" * in Madrid: Javier Duero (Mod.) * David Berkvens und Manuel Pascal, Mitglieder des Architekturkollektivs "Zuloark" * in New York: Mitchell Joachim (Mod.) * Mitch McEwen, Architektin, Designerin und Stadtplanerin Eine Veranstaltung des Goethe Instituts und Münchner Kammerspiele vom 22. März 2015. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Denkzeit