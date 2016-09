ARD alpha 21:00 bis 21:45 Dokumentation Traumhäuser wiederbesucht Ein Holzhaus im Allgäu D 2015 16:9 Live TV Merken Gute Architektur erkennt man an ihrer Nachhaltigkeit, gute Gestaltung an ihrer Zeitlosigkeit, gute Materialien an ihrer Langlebigkeit. Wahre Qualität überdauert alle Trends und Moden. Aber all dies zeigt sich eben erst im Laufe der Zeit. Seit nunmehr zehn Jahren dokumentiert das BR Fernsehen in der Reihe "Traumhäuser" die Entstehung neuer, innovativer Einfamilienhäuser. Was heute zukunftsweisend erscheint, kann sich morgen als nicht mehr zeitgemäß herausstellen. Es lohnt sich also nachzuschauen, wie sich die in der Reihe gezeigten Projekte über die Jahre gemacht haben. Wie jeder gute Hollywood-Film enden auch die "Traumhäuser" immer mit einem Happy End: Fertigstellung, Einzug - Trautes Heim, Glück allein. Und dann? Wie ging es weiter? Sind die Bewohner noch zufrieden? Haben sich Gestaltung, Materialien, Wohnkonzept bewährt? Funktioniert die Haustechnik, das Energiekonzept noch? Und wie hat das neue Haus das Leben der Bewohner verändert - und umgekehrt. Was würden sie heute anders machen? Wie verändern sich Nutzungsbedürfnisse im Laufe eines Menschenlebens? Und welche gesellschaftlichen Entwicklungen sind in der Architektur ablesbar? Langzeitbeobachtungen brauchen Geduld, Ausdauer und viel Zeit. Qualitäten, die Mangelware sind in einer schnelllebigen Medienwelt. Der BR hat sich die Zeit genommen, soziale und bauliche Entwicklungsprozesse nachhaltig zu dokumentieren. Baukultur bildet das Selbstverständnis einer Gesellschaft ab. Mit "Traumhäuser wiederbesucht" wurde erstmals eine ganze Dekade deutscher Bau- und Kulturgeschichte auf unterhaltsame und spannende Weise festgehalten. Den Auftakt macht am 5. Juni das allererste "Traumhaus", erstmals ausgestrahlt am 23.06.2006: "Ein Holzhaus im Allgäu". Damals hatte der BR von den vielen Schwierigkeiten des Architektenpaars Angelika Noichl und Klaus Blüml beim Bau ihres ungewöhnlichen Hauses in Oberstdorf berichtet. Nicht nur der schwierige Bauplatz, auch Hochwasser und kräftiger Gegenwind aus dem Ort machten das Bauen zur ganz besonderen Herausforderung. Der Allgäuer Klaus Noichl blieb trotz Stress und Strapazen cool und sagte: "Jetzt regen sich alle auf. Dann gewöhnen sie sich daran. Und in zehn Jahren bauen alle so." Hat er recht behalten? "Traumhäuser wiederbesucht" zeigt, wie die Geschichte weiter ging. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Traumhäuser wiederbesucht