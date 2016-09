ARD alpha 20:15 bis 21:00 Dokumentation Maos letzte Schlacht Die chinesische Kulturrevolution D 2003 2016-09-19 17:15 16:9 Merken Bericht über die "Kulturrevolution" in der Volksrepublik China (1967-1976) nach der ersten Säuberungswelle durch die "Roten Garden" 1966/67. Auch in westlichen Ländern wurden Rote Garden gegründet, In London kam es zu Straßenschlachten mit der Polizei. Der Aufstand in Hongkong wurde von der britischen Polizei niedergeschlagen. In China wurden Intellektuelle wie Lehrer und Professoren zur Umerziehung in "Kaderschulen 7. Mai" aufs Land geschickt, wo sie agitiert wurden und körperliche Arbeit verrichten mussten. Die traditionelle Peking-Oper wurde verboten. Aufgeführt werden durften nur revolutionäre Opern, die als Musterstücke von Maos Ehefrau Jiang Quing in Auftrag gegeben worden waren. In Peking griffen die Roten Garden die sowjetische und die britische Botschaft an. Als das Land im Chaos zu versinken drohte, wurde die Armee eingesetzt. Der 9. Parteikongress der KPCh erklärte 1969 die "Große Proletarische Kulturrevolution" für beendet. Die Kinder und Jugendlichen, die bei den Roten Garden alle Freiheit gehabt hatten, wurden in der Landwirtschaft eingesetzt. Diese Landverschickung bedeutete für die meisten Rotgardisten eine Strafe und konfrontierte die Mädchen mit traditionellen Geschlechtermustern. Die Jugendlichen verloren den Glauben an die Revolution und viele versuchten die Flucht nach Hongkong. 1972 empfing Mao US-Präsident Nixon. In Kambodscha orientierten sich die Roten Khmer am chinesischen Vorbild. 1975 ließ ihr Führer Pol Pot die Menschen aus den Städten aufs Land vertreiben. Anfang 1976 starb Chou En-Lai, Chinas Ministerpräsident. Das Ching-Ming-Fest wurde zu einer riesigen Trauerdemonstration auf dem Pekinger "Platz des Himmlichen Friedens", dem Tian'anmen, die von der Polizei geräumt wurde. Nach Maos Tod Ende 1976 rückte Deng Xiaoping an die Staatsspitze. Jiang und die Mitglieder des Politbüros Zhang Chunqiao, Yao Wenyuan und Wang Hongwen wurden verhaftet. Um den "Mythos Mao" nicht zu gefährden, wurden sie für die Exzesse der Kulturrevolution allein verantwortlich gemacht. Beim Prozess gegen diese "Viererbande" 1980 wurde Jiang zum Tode verurteilt. Als eine Massenbewegung von Studenten 1989 mehr politische Freiheit forderte, wurde sie unter Einsatz des Militärs brutal niedergeschlagen, es kam zum "Tian'anmen-Massaker". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Maos letzte Schlacht