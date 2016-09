ARD alpha 17:30 bis 18:00 Magazin Unkraut Umweltmagazin, Deutschland 2016 Wohin mit dem dritten Nationalpark? / Dritter Nationalpark: Wie ein Vorschlag zum Zankapfel wird / Beschränkte Nutzung: Wer darf, was im Schutzgebiet? / Erlebter Urwald: Wie ein Nationalpark der Artenvielfalt hilft / Begehrtes Welterbe: Warum sich Donau-Anrainer um den Schutz der UNESCO bemühen D 2016 16:9 Live TV Merken Bayern soll einen dritten Nationalpark bekommen - das hat die bayerische Staatsregierung beschlossen. Nur: Wo soll, darf und kann er hin? Spessart? Rhön? Oder doch Steigerwald? Obwohl es hier seit vielen Jahren Bemühungen um die Ausweisung von Schutzzonen gibt, soll der Steigerwald außen vor bleiben ... Ist das Ganze vielleicht nur eine geschickte Image-Kampagne der Staatsregierung, um von umstrittenen Vorhaben wie dem Ausbau des Skigebietes am Riedberger Horn abzulenken? Sollen die Naturschutzschützer gar "ruhig gestellt" werden? UNKRAUT-Moderatorin Janina Nottensteiner geht dem Vorschlag auf den Grund - und zeigt auf, was ein Nationalpark Positives bewirken kann: Ökologisch, durch mehr Artenvielfalt - aber auch wirtschaftlich, als Tourismus-Motor für die Region. Sie trifft die bayerische Umweltministerin Ulrike Scharf und spricht mit dem BUND-Vorsitzenden Hubert Weiger - u.a. auch über die Idee, die niederbayerische Donau zum UNESCO-Welterbe der Kultur und Natur zu erklären. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Janina Nottensteiner Originaltitel: Unkraut