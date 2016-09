KI.KA 17:20 bis 17:45 Magazin HobbyMania - Tausch mit mir dein Hobby! Wasserspringen vs. Orgelspielen D 2016 Stereo 16:9 HDTV Neu Live TV Merken Wasserspringen vs. Orgelspielen: Unterschiedlicher könnten zwei Hobbys kaum sein. Felix (12) aus Leipzig, spielt Orgel. Luis (12) aus Halle ist Wasserspringer. Die beiden Jungs tauschen ihr Hobby! Wie schlagen sie sich im Hobby des jeweils anderen? Die Jungs coachen sich gegenseitig. Schaffen sie am Ende das selbst gesteckte Ziel bei ihrem neuen Hobby? Wird es viele Bauchklatscher und schiefe Töne geben? Einschalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: HobbyMania Tausch mit mir dein Hobby! Musik: Produktion: MDR