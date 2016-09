KI.KA 15:30 bis 16:10 Trickserie Pound Puppies Der Pfotenclub Der Hund aus dem All / Ein ziemlich seltsamer Hund USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der Hund aus dem All: Zoltron wurde während eines Ausflugs von seiner Familie getrennt. Er bittet den Pfotenclub ihm dabei zu helfen, wieder zu seiner Familie zurückzufinden. Doch seine alten Herrchen stellen den Pfotenclub vor große Rätsel. Ein ziemlich seltsamer Hund: Gerade, als die Mitglieder des Pfotenclubs denken, dass sie nichts mehr überraschen kann, bekommen sie einen neuen Auftrag: Sie sollen dem unglücklichen Rover dabei helfen, sein Herrchen wieder zu finden. Aber Rover ist gar kein Hund, sondern ein Alligator. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pound Puppies Regie: Richard Weston Drehbuch: Bart Jennett, Joe Ansolabehere Musik: Daniel Ingram