KI.KA 10:45 bis 11:45 Magazin Tigerenten Club Sophia Flörsch - Ein Leben auf der Überholspur! D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Thema: Sophia Flörsch - Ein Leben auf der Überholspur!: Sie liebt das Tempo und den Adrenalinkick - Formel-4-Fahrerin Sophia Flörsch! Die 15-Jährige rast mit ihrem 160 PS starken Rennwagen von einem Erfolg zum nächsten. Im "Tigerenten Club" legt sie heute einen Boxenstopp ein und lüftet das Geheimnis ihres Erfolgs. Wer die Konkurrenz überholen will, der muss nicht nur sportlich sein, sondern auch den Kopf hellwach halten. Wie sie Körper und Geist trainiert, zeigt die Rennfahrerin den Tigerenten und Fröschen in spannenden Coachings. Denn Sophias Trainingstipps helfen nicht nur auf der Rennstrecke - sondern auch im Schulalltag und für die nächste Sportprüfung. Mit Malte und Tigerentenkind Efekan liefert sie sich eine spannende Sit-Up-Challenge! Wer da wohl gewinnt? Und Tigerenten-Reporterin Merle hat Sophia auf der Rennstrecke besucht. Dabei hat sie aufregende Rennen erlebt. Sophia zeigt Merle ihren Rennwagen erklärt ihr zusammen mit ihrem Ingenieur Dennis wie eine Renn-Analyse funktioniert! Und auch Malte Arkona und Singa Gätgens führen ihre Spieleteams durch actionreiche Wettkämpfe bis über die Ziellinie! Dabei kämpfen die Tigerenten vom Gymnasium Plochingen (Baden-Württemberg) und die Frösche vom Immanuel-Kant-Gymnasium (Baden-Württemberg) um den goldenen Pokal und die Spende für ein Hilfsprojekt. Tigerenten Club im Internet: www.tigerentenclub.de In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tigerenten-Club