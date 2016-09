KI.KA 09:25 bis 09:45 Trickserie Wolkenkinder Der große Auftritt / Bobo hilft GB 2012-2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der große Auftritt: Heute ist die längste Nacht des Jahres im Wolkenland. Es wird eine anstrengende Nacht für Frau Mond, die so lange scheinen muss wie sonst nie im ganzen Jahr. Doch es ist bitterkalt und die Sterne sind am Sternenbaum festgefroren, genauso wie die Farbe im Farbenbrunnen. Die Wolkenkinder haben alle Hände voll zu tun und vergessen deshalb, sich um Frau Mond zu kümmern und sie auf die Nacht vorzubereiten. Bobo hilft: Die Wolkenkinder haben einen arbeitsreichen Tag vor sich. Deshalb stärken sie sich dafür erst einmal mit saftigen Regenbirnen. Danach darf Bobo Baba Blau helfen, die Löcher im Holztrog der Wolkenponys zu stopfen. Das macht Bobo so viel Spaß, dass er auch die Löcher in Baba Grüns Gießkanne stopft und die Löcher im Sieb von Baba Gelb. Erst langsam erkennen die Wolkenkinder, wer dahinter steckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cloudbabies Regie: Bridget Appleby Drehbuch: Dave Ingham, Jimmy Hibbert, Alice Stewart, Barnaby Harper, Bobby MacDonald, Chris Bowden Musik: Rowland Lee