Spiegel TV Wissen 21:00 bis 22:25 Sport Die Jagd nach den Monsterwellen - Big Wave Surfer in Action D 2014 Mit 16 Jahren ging er ganz allein nach Hawaii. Sebastian Steudtner, aufgewachsen im wellenfernen Nürnberg, lernte dort wie im Zeitraffer das Surfen auf den Big Waves. 22 Meter hoch war die Welle, mit der er 2010 als erster Europäer den Oscar des Surfens gewann: den Billabong XXL Big Wave Award. Die Suche nach noch höheren Wellen führte den Deutschen zurück nach Europa: ins portugiesische Nazaré. Originaltitel: Die Jagd nach den Monsterwellen - Big Wave Surfer in Action