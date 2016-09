3sat 02:35 bis 04:25 Krimi Mord in Louisiana USA, F 2009 Nach dem Roman von James Lee Burke Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Detective Dave Robicheaux wird mit einem dunklen Kapitel seiner Vergangenheit konfrontiert, als eine Leiche entdeckt wird, die schon seit Jahrzehnten in den Sümpfen Louisianas liegt. Atmosphärisch dichter Thriller mit Starbesetzung. In der Hauptrolle: Tommy Lee Jones. Der erfahrene Detective Dave Robicheaux untersucht den Mord an einer jungen Frau, die offenbar einem Serienkiller zum Opfer gefallen ist. Nicht gerade erleichtert werden die Ermittlungen im Süden Louisianas durch die Tatsache, dass in der Stadt gerade ein großes Epos über den Bürgerkrieg gedreht wird. Ausgerechnet Hollywoodstar Elrod Sykes macht den Polizisten auf eine weitere Leiche aufmerksam, die er zufällig entdeckt hat. Doch dieses Mal handelt es sich um einen farbigen Mann, dessen Körper anscheinend jahrzehntelang im Sumpf gelegen hat. Und dieser Tote weckt Erinnerungen bei Robicheaux. Obwohl es auf den ersten Blick mehr als unwahrscheinlich erscheint, vermutet der Detective, dass zwischen den so unterschiedlichen Fällen ein Zusammenhang besteht. Der Thriller "Mord in Louisiana" war die erste US-amerikanische Produktion des französischen Meisterregisseurs Bertrand Tavernier ("Der Saustall", "Um Mitternacht"). Die Handlung des Films beruht auf dem Bestseller "Im Schatten der Mangroven" von James Lee Burke. Dessen Reihe um den 1987 ins Leben gerufenen Detective Dave Robicheaux umfasst mittlerweile 18 Bände. 1996 wurde mit "Mississippi Delta - Im Sumpf der Rache" bereits einer dieser Romane verfilmt, die Rolle des Polizisten übernahm damals Alec Baldwin. In dieser Verfilmung wird der Protagonist von Tommy Lee Jones ("Men in Black, "Im Tal von Elah") verkörpert, der während seiner langen Karriere in den unterschiedlichsten Rollen überzeugte. Im Jahr 1994 wurde dies auch bei den Academy Awards honoriert: Für seine Nebenrolle als Harrison Fords Gegenspieler in "Auf der Flucht" bekam Jones einen Oscar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tommy Lee Jones (Dave Robicheaux) John Goodman (Julie 'Baby Feet' Balboni) Peter Sarsgaard (Elrod Sykes) Mary Steenburgen (Bootsie Robicheaux) Kelly Macdonald (Kelly Drummond) Justina Machado (Rosie Gomez) Ned Beatty (Twinky LeMoyne) Originaltitel: In the Electric Mist Regie: Bertrand Tavernier Drehbuch: Jerzy Kromolowski, Mary Olson-Kromolowski Kamera: Bruno de Keyzer Musik: Marco Beltrami Altersempfehlung: ab 16

