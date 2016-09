3sat 20:15 bis 22:20 Oper Turandot A 2015 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Gekonnt verbindet Giacomo Puccini in seiner letzten Oper, der er seine letzten vier Lebensjahre widmete, Elemente des Märchens und der "Commedia dell'Arte". Chinesisches Kolorit, mächtige Chorszenen und von Gefühlen überwältigte Figuren bestimmen dieses Werk. "Nessun dorma" - eine der berühmtesten Arien - schrieb der Komponist in dieser Oper. Doch Puccinis eigener Tod 1924 ließ das Werk zunächst unvollendet. Die chinesische Prinzessin Turandot hat "Nessun dorma" - keiner darf schlafen - als Befehl für eine Nacht ausgegeben: Erfährt sie nicht bis zum Morgen den Namen des unbekannten Prinzen, muss sie dessen Liebe erwidern. Bisher hat sie sich die Männer durch einen brutalen Schwur ferngehalten: Wer Turandot erobern möchte, muss drei Rätsel lösen. Scheitert er, verliert er seinen Kopf. Der unbekannte Prinz ist wie so viele Männer vor ihm gebannt von Turandots Erscheinung. Als Erster löst er alle drei Rätsel. Doch er wünscht sich ihre wahre Zuneigung und stellt ihr seinerseits ein Rätsel. Findet sie bis zum nächsten Morgen heraus, wie er heißt, dann ist er bereit zu sterben. Eine andere Frau, Liù, kennt den Namen, doch sie nimmt das Geheimnis mit in ihren ergreifenden Tod: Sie hat den Prinzen zu sehr geliebt. Wie der nun folgende Liebesrausch von Turandot und Calaf klingen soll, hat den Komponisten jahrelang beschäftigt. Mit den Worten seiner Textdichter war er unglücklich und skizzierte immer neue Möglichkeiten. Nach Puccinis Tod im Jahr 1924 blieb das Ende offen, sein Kollege Franco Alfano komponierte auf Grundlage der Skizzen einen Schluss. Die Rätselszene wird zum musikalischen Wettkampf zwischen Sopran und Tenor. Effektgeladen und hingebungsvoll lässt Puccini seine Liebenden nach den Sternen greifen. Für die Saisonen 2017 und 2018 ist die Aufführung von Georges Bizets "Carmen" auf der Bregenzer Seebühne geplant. Die Inszenierung soll der dänische Regisseur und Theatermacher Kasper Holten übernehmen, das Bühnenbild die Britin Esmeralda Devlin. Sie ist somit die erste Frau in der Geschichte der Bregenzer Festspiele, die ein Bühnenbild für die Seebühne gestalten wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mlada Khudoley (Turandot) Manuel von Senden (Altoum) Michael Ruyssov (Timur) Riccardo Massi (Calaf) Guanqun Yu (Liù) André Schuen (Ping) Taylan Reinhard (Pang) Originaltitel: Turandot Regie: Felix Breisach Musik: Giacomo Puccini