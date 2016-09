3sat 16:30 bis 18:00 Heimatfilm Julie und die Dickschädel CH, F, D, GB 1996 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nach dem Tod ihres Vaters kommt Julie zurück in ihr Walliser Heimatdorf und übernimmt den bankrotten elterlichen Hof. Ihr letztes Vermögen steckt sie in die preisgekrönte Kampfkuh Glorieuse. Glorieuse soll dabei helfen, dem ewigen Widersacher ihres Vaters, dem reichen Viehzüchter und heimlichen Dorfpotentaten Prosper Karlen, eins auszuwischen. Doch im Ring auf der nahen Alp unterliegt Glorieuse kläglich, Gewinnerin wird Tempête aus dem Stall von Prosper. Julie verliert aber nicht nur den Kampf, sondern kurz darauf auch die Kuh. Erst ihr Jugendfreund und Noch-Verehrer, der Pilot Jean-Louis, findet die wahre Todesursache: ein rostiger Nagel zwischen den Augen hat das arme Tier getötet. Die entsetzte Julie beschuldigt öffentlich Prosper dieser Untat. Als der sich wenig später bei einem Unfall den Arm bricht, weil jemand einen Bienenschwarm in seinem Auto versteckt hat, fällt der Verdacht auf Julie. Die aber plagen ganz andere Sorgen: Sie folgt dem Rat ihres treuen Knechts Gustaf und macht sich auf den beschwerlichen Weg über die Berge, um auf der italienischen Seite eine neue Ringkuh zu erwerben. Julie will Revanche, und zwar im Ring zu Martigny. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pascale Rocard (Julie) Jean-Marc Bory (Trèsprospère) Daniel Prévost (Gustave) Patrick Fierry (Jean-Louis) Christian Charmetant (Hervé) Roger Jendly (Der Pfarrer) Germaine Tournier (Marthe) Originaltitel: Le combat des reines Regie: Pierre Antoine Hiroz Drehbuch: Catherine Hertault, Pierre Antoine Hiroz Kamera: Jacky Mahrer Musik: Benoît Fromanger, Jean-Louis Bucchi

