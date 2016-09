3sat 11:00 bis 11:45 Serien Oben ohne - Polizei im Bett Folge: 7 A 2007 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neue Folge Neue Staffel Live TV Merken Sarah bricht ihren Wellness-Urlaub ab, als Boris dort auftaucht und ihr den Hof macht. Zuhause darf sie feststellen, dass Gustls obdachlose Exfreundin Arabella in ihrem Zimmer hausiert. Gustl selbst interessiert sich jedoch eher für Sarah als für Arabella. Bevor daraus etwas werden kann, steht Boris vor der Tür - mit seinen Koffern, denn er will ebenfalls einziehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elfi Eschke (Sarah Horrowitz) Andreas Steppan (Gustl Horrowitz) Heinz Reincke (Willi Horrowitz) Philip Leenders (James Horrowitz) Maria Köstlinger (Anna Schnabel) Nora Heschl (Judith Schnabel) Originaltitel: Oben ohne Regie: Reinhard Schwabenitzky Drehbuch: Reinhard Schwabenitzky, Christian M. Fuchs Kamera: Uli Kudicke Musik: Andreas Radovan