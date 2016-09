Niederlande 1 21:30 bis 22:05 Sonstiges Vive la Frans NL 2016 2016-09-24 17:20 HDTV Merken Frans en Dorus rijden richting het noorden van Engeland. Op weg naar wat beschouwd wordt als het mooiste paleis van Engeland: Blenheim Palace. Met 2000 hectare aan tuin is het landgoed een gewilde locatie voor films. James Bond was er, Harry Potter, de Grote vriendelijke Reus liep er rond en nu dus ook de Bauers... Frans, naar eigen zeggen een verdienstelijk tuinman, wil wel even een handje helpen met de heg te snoeien... Verder bezoeken ze het graf van Winston Churchill, gaan ze naar de dartskroeg van Engeland en ontmoeten ze het grootste Engelse dart talent. In Google-Kalender eintragen Moderation: Frans Bauer Originaltitel: Vive la Frans