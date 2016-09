Niederlande 1 13:35 bis 14:40 Sonstiges De Super Freek Show NL 2016 HDTV Merken Hoe vervelt een vogelspin, waarom zie je bijna nooit een bladstaartgekko en wat gebeurt er in een menselijk lichaam als je bent gebeten door een zwarte mamba? De hele familie kan haar kennis over de natuur en wilde dieren bijspijkeren met deze show. Dr. Freek Vonk en Evi Hanssen testen de wilde dierenkennis van een dieren minnende familie of vriendengroep die het opneemt tegen een team van bekende Nederlanders. Evi leidt de teams door verschillende spellen en quizrondes en Freek vertelt of de antwoorden goed zijn, laat filmpjes zien, en geeft spannende nieuwe mini-colleges over het dierenrijk. In Google-Kalender eintragen Moderation: Evi Hanssen, Freek Vonk Originaltitel: De Super Freek Show