Tot elkaar Veroordeeld NL 2016 HDTV Dave (46) geeft Jan een bijzonder inkijkje in zijn dagelijkse leven in de kliniek. Hij heeft zo lang in de gevangenis gezeten dat hij alle moderne ontwikkelingen heeft gemist. Als onderdeel van zijn terugkeer in de samenleving, leert hij stapje voor stapje omgaan met voor hem allerlei nieuwe gadgets als de computer en de tablet. Marjolein (30) heeft meerdere psychische problemen. Ze is hierdoor zo onzeker dat hondengedragsdeskundigen Betty en Marlies er ernstig aan twijfelen of ze haar hond Dusty wel kan blijven trainen. Marjolein moet vandaag zelf aangeven of ze de handdoek in de ring wil gooien. Het heftige gesprek van de vorige training is haar bepaald niet in de kouwe kleren gaan zitten. Het is voor alle cliënten behoorlijk pittig om de onhandelbare honden in het gareel te krijgen, maar langzaam beginnen ze toch kleine succesjes te boeken. Lowie (53) heeft als gevolg van jarenlang drugs en alcoholmisbruik moeite om zich te concentreren. Hij doet Betty en Marlies versteld staan als hij de gedragsgestoorde vechthond Sammy de gehele training volledig onder controle houdt. Omdat het zo goed gaat, mag Sammy wat dichter bij de andere honden komen. Maar dan gaat het goed mis als blijkt dat toch nog niet alle agressie uit de honden getraind is.