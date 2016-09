Niederlande 1 09:05 bis 09:55 Sonstiges VPRO Vrije Geluiden Into the great wide open 2016 NL 2016 HDTV Merken We reizen af naar het waddeneiland Vlieland om uitgebreid verslag te doen van de achtste editie van het festival Into the Great Wide Open. Melchior Huurdeman bezoekt het festival voor de derde keer en neemt deze keer de talentvolle sopraan Nora Fischer mee als medereiziger. Samen bezoeken ze een aantal concerten en kunstwerken, maar ze gaan ook hun eigen weg en nemen een aantal artiesten apart voor een muzieksessie midden in de prachtige Vlielandse natuur. In Google-Kalender eintragen Moderation: Melchior Huurdeman Originaltitel: VPRO Vrije geluiden