SWR 05:20 bis 06:00 Regionales aktueller bericht D 2016 2016-09-17 09:05 Stereo Untertitel 16:9 Merken Was auch immer passiert, der AKTUELLE BERICHT ist einfach dichter dran - mit Reporterberichten, Nachrichtenfilmen, Meldungen, Kommentaren und der Meinung unserer Zuschauerinnen und Zuschauer. Diese können sich täglich mit ihren Fragen und Diskussionsbeiträgen direkt via Telefon an Experten im Studio wenden. Reporterinnen und Reporter sind ständig vor Ort, wenn es aktuelle Probleme gibt. Komplizierte Sachverhalte werden mit Fallstudien - also nah am Menschen - allgemeinverständlich dargestellt. Selbstverständlich kommt auch der Sport im Aktuellen Bericht zu seinem Recht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Aktueller Bericht

