RTL Passion 05:30 bis 06:00 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 Merken Richard ist wie gelähmt, als Celine während ihres Streites heftige Unterleibskrämpfe bekommt. Zum Glück kommt Celine rechtzeitig in die Klinik, doch Richard wird schockiert klar, dass sie ihr Kind seinetwegen fast verloren hätte. In einer ernsten Ansage gibt Oliver Richard ebenfalls die Schuld an der Situation und konfrontiert ihn mit der Wahrheit: Richard geht es nicht um das Kind, sondern nur um sein Ego. Annette meldet sich und Ingo bei ihrer Lieblings-Pärchen-Quizshow an. Sie will mit dem Preisgeld von 5.000 Euro Lena im Kampf um Alexander unterstützen und ist überzeugt, dass sie und Ingo eine Chance haben, das Geld zu gewinnen. Beim Casting kommen Ingos Witze jedoch nicht so gut an und die Moderatorin würde deshalb gerne Ingo durch Roman ersetzen. Das Wiedersehen mit Patrick rüttelt Deniz auf: Das erste Mal stellt sich Deniz bewusst die Frage, was er mit seinem Leben anfangen will. Entschieden, seinem Leben ein Ziel zu geben, kündigt Deniz seinen Modeljob und sucht optimistisch nach neuen Berufszielen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Silvia Maleen (Jenny Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Stefan Bühling Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser

