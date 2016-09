Junior 17:30 bis 17:40 Trickserie Das Zauberkarussell Hugo in Gefahr F, GB 2007 Stereo 16:9 Merken Hugo, die Schnecke, möchte einen ganzen Tag draußen in der Natur verbringen und Vögel beobachten. Und ausgerechnet an diesem Tag taucht der gefährliche Zauberkarussell-Schneckenhabicht auf, dessen Lieblingsspeise Schnecken sind. Alle Freunde machen sich auf die Suche nach Hugo, um ihn vor dem schrecklichen Vogel zu retten. Oder hat da wieder Zebulon seine Finger drin, und der Vogel ist gar nicht so schrecklich wie gedacht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Magic Roundabout