Junior 15:25 bis 15:40 Jugendserie Hotel 13 Staatsbesuch B, D 2012 Stereo 16:9 Tom und Liv kehren in die Gegenwart zurück, um mit Frau Hennings zu sprechen und nehmen Diederich mit. Dort scheint wegen der Ankunft des Vizepräsidenten großes Chaos zu herrschen. Außerdem sind weder Richard noch Ruth willens, ihnen die lange Abwesenheit so einfach durchgehen zu lassen. Und wer ist eigentlich dieser komische Vogel Diederich? Und zu allem Überfluss beginnt auch noch Annas Mutter, Annas Handy mit SMS und Voicemails zu überhäufen. Wird es den Kindern gelingen, sich überall herauszureden? Schauspieler: Patrick Baehr (Tom) Carola Schnell (Anna) Julia Schäfle (Liv) Marcel Glauche (Flo) Hanna Scholz (Victoria) Gerrit Klein (Jack) Jörg Moukaddam (Lenny) Originaltitel: Hotel 13 Altersempfehlung: ab 6