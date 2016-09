Junior 13:30 bis 13:55 Trickserie Die Gruselschule Hilfe! Kobolde! D, F, IRL, S 2003 Stereo Merken Was wohl unter dem Deckel sein mag? Neugierig wie Josh ist, öffnet er den Deckel und schon springen Kobolde heraus. Diese richten ein entsetzliches Chaos in der Schule an. Als der Schuldirektor Josh befragt, wie das bloß passieren konnte, verstrickt sich Josh in Lügen und behauptet, ein dreiköpfiges Monster habe die Kobolde freigelassen. Zu ihrem Schrecken taucht tatsächlich dieses Monster auf und entführt die beiden in eine vierte Dimension. Sie irren im Dunkeln umher und als sich der hungrige Josch einen Burger wünscht und dieser plötzlich da ist, hat Eduard die rettende Erleuchtung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Creepschool Regie: Philippe Balmossièrre Drehbuch: Per Carlsson, Stina Mansfeld, Häkan Östlundh Musik: Audio Type