Junior 11:25 bis 11:50 Trickserie Anne mit den roten Haaren Ausgerechnet Nr. 13 J 1979 Stereo Merken Anne hat die Nummer dreizehn bei der Aufnahmeprüfung für das Queens College in Charlottetown. Sie fürchtet, dass dies eine Unglückszahl ist. Matthew ist überzeugt, dass alles gutgehen wird und die Prüfung läuft glatt für Anne. Noch steht das Ergebnis aber nicht fest. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Anne Of Green Gables Regie: Osamu Takahata, Kazuyoshi Yokota, Kenichi Baba, Shigeo Koshi, Kozu Namba Drehbuch: Osamu Takahata, Shigeki Chiba, Aiko Isomura Musik: Shigeto Moori