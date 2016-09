Heimatkanal 16:20 bis 17:45 Komödie 's Wiesenhendl A 1968 Nach dem Stück von Fritz Herzmanovsky-Orlando Stereo 20 40 60 80 100 Merken Das Münchner Oktoberfest, die 'Wiesn', ist in den Augen vieler Fremden ein Jahrmarkt der Skurrilitäten, das Sinnbild einer abstrusen Lebensform überhaupt. So sieht der Autor diesen alljährlichen Trubel und spinnt darum ein ebenso skurriles Geschehen, in dessen Mittelpunkt die Liebe eines Münchner Kammerjägers zum Töchterlein eines sächsischen Gymnasiallehrers steht. Er staffiert die Geschichte mit einem monströsen Inventar an Nebenfiguren aus, die reichlich für sprachliche und gesellschaftliche Mißverständnisse sorgen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Fritz Schulz (Vater) Hilli Wildenhain (Mutter) Irmgard Kootes (Tochter) Michael Burk (Benno) Else Rambausek (Fr. Schießlinger) Richard Tomaselli (Herr Schießlinger) Herbert Prikopa (Tante) Originaltitel: S Wiesenhendl Regie: Kurt Wilhelm Drehbuch: Ernst Bruzek, Fritz von Herzmanovsky-Orlando Kamera: Utz Carniel