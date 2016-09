Heimatkanal 12:55 bis 14:40 Komödie In München steht ein Hofbräuhaus D 1951 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Zwei verfeindete Vettern, ein Münchner und ein Berliner, streiten sich um eine Erbschaft, die sie erst antreten können, wenn sich ihre Familien versöhnt haben. Doch erst als die Kinder der beiden verfeindeten Familien sich ineinander verlieben, kommt eine Versöhnung in Sicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fita Benkhoff (Hermine Kackelmann) Paul Kemp (Otto Kackelmann) Carl Wery (Gustl Wurzinger) Liesl Karlstadt (Therese Wurzinger) Hannelore Bollmann (Lotte Kackelmann) Rudolf Melichar (Peter Wurzinger junior) Hans Richter (Hermann Busch) Originaltitel: In München steht ein Hofbräuhaus Regie: Siegfried Breuer Drehbuch: Siegfried Breuer, Rolf Olsen Kamera: Erich Claunigk Musik: Wiga Gabriel, Peter Wehle Altersempfehlung: ab 6