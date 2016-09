Sky Sport HD (1) 02:30 bis 04:00 Motorsport Formel 1: Großer Preis von Singapur 2. Freies Training in Singapur SIN 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ein Sekundenschlaf beim Start kostete Lewis Hamilton den Sieg beim Italien-GP. Nachdem der Weltmeister im Qualifying die Konkurrenz in Grund und Boden gefahren hatte und auf die Pole-Position gebraust war, verschlief er den Start-Showdown und musste Nico Rosberg vorbeiziehen lassen. Der ließ sich die Butter nicht vom Brot nehmen und triumphierte zum ersten Mal im Autodromo Nazionale. "Ein sensationeller Tag, echt gigantisch", strahlte der 31-jährige Wiesbadener. Durch den siebten Saisonerfolg liegt Rosberg in der Fahrerwertung nur noch zwei Punkte hinter Hamilton. Der Weltmeister bilanzierte nach seinem Italien-Flop und Platz zwei: "Nach dem Start ging es für mich nur um Schadensbegrenzun In Google-Kalender eintragen

