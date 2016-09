Niederlande 2 21:25 bis 22:00 Sonstiges Andere Tijden Welkom in de EU NL 2016 HDTV Merken Het Engelse volk heeft deze zomer gekozen voor een brexit. De eerste keer dat een land de Europese Unie gaat verlaten en aanleiding voor talloze sombere overpeinzingen over de toekomst. De Britten zijn Europa moe en zij niet alleen. Ook op het continent neemt de euroscepsis toe. Een grote tegenstelling met de jaren 90. Toen stonden - na de val van de Muur - de voormalige Oostbloklanden in de rij om toe te treden en ze werden met open armen ontvangen. Een ware "uitbreidingseuforie" maakte zich van de EU meester. De overwinning van vrijheid en democratie moest worden beloond, stabiliteit en welvaart zouden vanzelf volgen. Waarschuwingen om niet te hard van stapel te lopen met de Big Bang, zoals de uitbreiding met tien nieuwe landen is gaan heten, werden in de wind geslagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hans Goedkoop Originaltitel: Andere tijden