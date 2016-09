Niederlande 2 11:25 bis 12:05 Sonstiges Volle Zalen NL 2016 HDTV Merken Ze spelen voor uitverkochte concertzalen met beroemde orkesten en gingen mee op staatsbezoek met Koning Willem Alexander en Koningin Maxima: de pianistenbroers Lucas en Arthur Jussen. Cornald Maas ontmoet het duo op Vlieland, waar ze voor het eerst zijn voor een eenmalig optreden in de plaatselijke kerk. Het levert niet-alledaagse beelden op: de broers voetballend op het strand, samen op de tandem en inspelend tussen de kerkbankjes, terwijl buiten de rij bezoekers aanzwelt. Intussen vertellen ze over hun ambities, waarom ze de lat immer hoog leggen voor zichzelf en hoe ze omgaan met het imago van "aaibare" jongens. In Google-Kalender eintragen Moderation: Cornald Maas Originaltitel: Volle Zalen