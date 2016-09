MGM 22:30 bis 00:05 Actionfilm Jean-Claude van Damme: Inferno USA 1999 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der kleine Ort Inferno mitten in der Wüste Nevadas trägt seinen Namen nicht ohne Grund. Immer wieder liefern sich dort die gefürchtete Ryker Family und eine Gangsterbande, die Ravers, brutale Gefechte. Ahnungslos will sich der ehemalige Fremdenlegionär Eddie Lomax in der Nähe des Kaffs das Leben nehmen, da er alles verloren hat, was ihm etwas bedeutete. Außerdem gibt er sich die Schuld am Tod seines besten Freundes. Doch bevor Eddie seinen verzweifelten Plan in die Tat umsetzen kann, wird er von den Ravers überfallen und brutal zusammengeschlagen. Sie stehlen ihm nicht nur seinen wertvollen Revolver, sondern auch sein Motorrad. Eddie wird vom dem alten Kauz Jubal Early gesund gepflegt. Als Eddie die Gegend verlassen will, trifft er Rhonda, die jungen Witwe seines verstorbenen Freundes. Eddie schwört sich, der jungen Frau zu helfen und in dem Städtchen für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Er geht sein Unterfangen so geschickt an, dass die beiden Banden sich schließlich gegenseitig auslöschen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Claude Van Damme (Eddie Lomax) Pat Morita (Jubal Early) Danny Trejo (Johnny Six Toes) Gabrielle Fitzpatrick (Rhonda Reynolds) Larry Drake (Ramsey Hogan) Vincent Schiavelli (Mr. Singh) David 'Shark' Fralick (Matt Hogan) Originaltitel: Desert Heat Regie: John G. Avildsen Drehbuch: Tom O'Rourke Kamera: Ross A. Maehl Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 18