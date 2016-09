MGM 16:55 bis 18:25 Actionfilm Die Akte Bellicher NL 2012 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Michael Bellicher erwacht eines Morgens und stellt fest, dass sein Pass gestohlen wurde. Der Täter verübt indessen eine Reihe Straftaten in Michaels Namen. Der macht sich auf die Jagd, den Übeltäter zu stellen. Doch dann wird ein Terroranschlag verübt und Michael ist plötzlich Staatsfeind Nr. 1. - Spannender Thriller made in Holland. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Daan Schuurmans (Michael Bellicher) Tim Murck (Richard Allaart) Anniek Pheifer (Guusje van Donnee) Huub Stapel (Steiner) Anna Drijver (Kirsten Bellicher) Aafke Buringh (Jessica Bellicher) Marc Klein Essink (Wolbert Allaart) Originaltitel: Bellicher: Cel Regie: Peter de Baan Drehbuch: Michael Leendertse, Willem Bosch Kamera: Mick Van Rossum Musik: Het Paleis van Boem Altersempfehlung: ab 16