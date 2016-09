Discovery Channel 22:30 bis 23:20 Dokusoap Davongekommen - Unglaubliche Überlebensgeschichten USA 2015 Stereo 16:9 Merken David Wiggins und seine Frau sind in ihrem Haus in Texas mit Renovierungsarbeiten beschäftigt. Die 52-Jährige will mit einer Nagelpistole Dachlatten befestigen. Dabei verliert sie das Gleichgewicht und schießt sich einen neun Zentimeter langen Nagel in die Brust. Der Schmerz ist so heftig, dass sie kaum noch denken kann. Ihr Mann stürzt zum Telefon und wählt den Notruf. Als Joy Wiggins in der Notaufnahme ankommt, erleidet sie einen Herzstillstand. Der behandelnde Unfallchirurg erkennt sofort den Ernst der Lage und öffnet in einer Notoperation den Brustkorb der Frau, um ihr das Leben zu retten. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Travis Andre Ross (Janne Kouri) Robert Todd Christensen (Off Duty Paramedic) Anthony Doss (Doctor) Brennan Heil (Sister) Kevin Montoya (Sampson) Elaine Ng (Surgical Nurse) Originaltitel: The Day I Almost Died Regie: Evan Cecil Musik: Eric Hester