Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokumentation Top Secret - Im Inneren der ... CIA Special Acitivities Division USA 2012 Stereo 16:9 Die "Special Activities Division" ist der bewaffnete Arm des amerikanischen Auslandsnachrichtendienstes. Die paramilitärische Spezial-Einheit führt streng geheime Einsätze, so genannte verdeckte Operationen, für die CIA aus. Bob Baer hat für die Behörde im Nahen Osten gearbeitet. Er kennt die "Central Intelligence Agency" wie kaum ein anderer. Außerdem hat der Amerikaner zwei Bücher geschrieben, die als Vorlage für den Polit-Thriller "Syriana" dienten. Mit welchen Taktiken und Methoden sammelt der Geheimdienst seine Informationen, und wie gehen die Agenten gegen potenzielle Terroristen vor? Baer und weitere Ex-Mitarbeiter der CIA liefern in dieser Folg Originaltitel: Secrets Of... Altersempfehlung: ab 16