Discovery Channel 17:05 bis 17:55 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger Die Rückkehr des Klebebands USA 2016 Stereo 16:9 Wenn nichts mehr geht, hilft Panzertape! Das robuste Klebeband ist gewissermaßen das Allheilmittel auf jedem Camping-Trip, in jeder Werkstatt und seit jeher ein treuer Wegbegleiter der Mythbusters. Mit Hilfe der klebrigen Wunderwaffe haben Jamie und Adam bereits Boote gebaut, Brücken konstruiert und sogar tonnenschwere Autos in die Höhe gehievt. In dieser Folge stellen die Wissensjäger das strapazierfähige Klebeband erneut auf den Prüfstand: Was taugt Panzertape als Anschnallgurt? Kann man daraus sogar einen voll funktionsfähigen mittelalterlichen Katapult rekonstruieren? Eine Reihe halsbrecherischer Crash-Tests sowie großkalibrige Wurfgeschosse werden die zerschmetternde Antwort Schauspieler: Jamie Hyneman (Himself - Host) Adam Savage (Himself - Host) Robert Lee (Narrator) Originaltitel: MythBusters