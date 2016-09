Discovery Channel 09:15 bis 10:00 Dokumentation Auf eigene Gefahr! Helden und Hochstapler GB 2013 Stereo 16:9 Merken Jarno Smeets hat sich einen Kindheitstraum erfüllt. Der Niederländer wollte schon immer wie ein Vogel in die Luft abheben. Und das hat er nun geschafft. In einem selbst gedrehten Internetclip schwingt sich der Daniel Düsentrieb mit gigantischen Flügeln hinauf in luftige Höhen. Sein Video wurde im World Wide Web schon über sieben Millionen Mal angeklickt. Die Frage ist nur: Ist der Film echt oder eine Täuschung? "Auf eigene Gefahr" geht der Sache auf den Grund. Weitere Highlights dieser Episode: schwebende Modellautos und ein hypnotisierter Hai. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: You Have Been Warned