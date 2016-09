Discovery Channel 07:00 bis 07:45 Dokumentation Dirty Jobs - Arbeit, die keiner machen will Krokodil-Jäger USA 2012 Stereo 16:9 Merken Mike Rowe ist ein echter Charaktertyp. Der Mann aus Baltimore schuftet Schulter an Schulter mit Leuten, die täglich echte Knochenjobs verrichten müssen. Bei seinen Selbsterfahrungstrips quer durch den internationalen Arbeitsmarkt kennt der kernige Moderator weder Hemmungen noch Berührungsängste. Gerade heraus und mit seinem ganz persönlichen Charme präsentiert er die schweißtreibende Realität hart arbeitender Menschen. In der siebten Staffel verschlägt es Mike sogar bis nach Australien: Als Schlangenfänger, Krötensammler oder Opalschürfer kommt er im glühend heißen Outback richtig schön ins Schwitzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dirty Jobs