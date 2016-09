Sky Comedy 04:45 bis 07:00 Komödie The Producers USA 2005 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken New York, 1959. Der Broadway-Mogul Max (Nathan Lane) steht kurz vor dem Bankrott. Sein Buchhalter Leo (Matthew Broderick) rät ihm, einen geplanten Flop zu inszenieren, um so wieder an Geld zu kommen. Die Männer wählen für ihr Vorhaben das geschmacklose Musical "Frühling für Hitler" aus und engagieren das schwedische Starlet Ulla (Uma Thurman) als Hauptdarstellerin. Gegen Max' Willen wird das Musical ausgerechnet zum Kassenschlager! - Tabuloser Spaß mit Stars in Höchstform! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Lane (Max Bialystock) Matthew Broderick (Leo Bloom) Uma Thurman (Ulla) Will Ferrell (Franz Liebkind) Gary Beach (Roger De Bris) Roger Bart (Carmen Ghia) Eileen Essell (Hold Me-Touch Me) Originaltitel: The Producers Regie: Susan Stroman Drehbuch: Mel Brooks, Thomas Meehan Kamera: John Bailey, Charles Minsky Musik: Mel Brooks Altersempfehlung: ab 6