Sky Comedy 15:00 bis 16:45 Komödie A Date with Miss Fortune CDN 2015 16:9 Dolby Digital Als Serienautor Jack (Ryan Scott) in einem Diner seiner Ex-Frau und ihrem neuen Freund über den Weg läuft, bittet er spontan die attraktive Maria (Jeannette Sousa), seine Freundin zu spielen. Daraus entwickelt sich ein fantastisches erstes Date. Und eine sehr komplizierte Beziehung. Denn der sympathische Lebenskünstler und die abergläubische Katholikin mit portugiesischen Wurzeln ahnen nicht, dass ihr vermeintlicher Traumpartner eigentlich gar nicht zu ihnen passt. Oder gerade doch? - Autobiografisch inspirierte, romantische Culture-Clash-Komödie von und mit Ehepaar Sousa und Scott. Schauspieler: Ryan K. Scott (Jack) Jeannette Sousa (Maria) Joaquim De Almeida (Jose) Vik Sahay (Wilson) Claudia Ferri (Anna Maria) Nelly Furtado (Nelia) George Stroumboulopoulos (Paul) Originaltitel: A Date with Miss Fortune Regie: John L'Ecuyer Drehbuch: Ryan K. Scott, Jeannette Sousa Kamera: Sammy Inayeh Musik: Daniel J. Stimac Altersempfehlung: ab 12