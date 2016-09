Wegen einer Fehlspekulation verliert Börsenmakler Ryan (Charlie Sheen) über Nacht alles. Selbst seine Journalistenfreundin Cindy (Denise Richards) tauscht den Versager zu Hause lieber gegen einen heißblütigen Lover in Brasilien ein. Um wenigstens etwas Geld zu verdienen, schreibt Ryan inkognito Cindys Ratgeber-Kolumne weiter. - "Wall Street"-Star Charlie Sheen weiß, "Was Frauen wollen". Romantischer Geschlechterkrieg. In Google-Kalender eintragen