Sky Atlantic HD 05:00 bis 06:05 Serien Five Days Tag 79 GB 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Tag 79 nach dem Verschwinden von Leanne und ihrer Kinder: Die Jagd nach dem Mörder der Mutter erscheint aussichtslos. Doch dann wird der ausgebrannte Lieferwagen des Blumenhändlers Branko entdeckt und eine forensische Routine-Untersuchung scheint einen Durchbruch zu bringen. Stehen Inspector Barclay (Hugh Bonneville) und seine Kollegin Foster (Janet McTeer) endlich vor der Lösung? - Golden-Globe-nominiert: fesselnde BBC-Miniserie über fünf Tage, an denen die Polizei in einem mysteriösen Vermissten-Fall ermittelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tyler Anthony (Rosie Wellings) David Oyelowo (Matt Wellings) Lee Massey (Ethan Wellings) Michelle Bonnard (Tops) Christopher Fairbank (DS Curling) Patrick O'Kane (DI Laverty) Hugh Bonneville (DSI Iain Barclay) Originaltitel: Five Days Regie: Simon Curtis Drehbuch: Gwyneth Hughes Kamera: Florian Hoffmeister Musik: Magnus Fiennes Altersempfehlung: ab 12

